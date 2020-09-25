Москва, , 13:46 — REGNUM Российский президент Владимир Путин призвал все государства мира, включая США, заключить глобальную договорённость о ненанесении первыми удара с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такое заявление российского лидера опубликовано 25 сентября пресс-службой Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга», — заявил Путин.

Российский лидер предложил комплексную программу мер по восстановлению сотрудничества РФ и США в области международной информационной безопасности. Он указал на риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере и особую ответственность в связи с этим ключевых информационных игроков.

Путин предложил в частности восстановить регулярный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), поддерживать связь между компетентными ведомствами обеих стран, заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

Также Вашингтону предложено обменяться с Москвой гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, с использованием информационных технологий.