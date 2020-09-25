Джакарта, , 13:36 — REGNUM Танцевальные коллективы из Индонезии и Таиланда провели виртуальное выступление по мотивам «Рамаяны» в рамках 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает Antara.

Танцевальные группы Индонезии и Таиланда выступили вживую в национальном театре в Бангкоке. Мероприятие на тему «Две нации: один танец» было организовано министерством культуры двух стран при должном соблюдении медицинских протоколов.

Для самой Индонезии это мероприятие было не только средством популяризации искусства, но и традиционных кулинарных изысков, поскольку на мероприятии также подавали легкие закуски примерно для 400 зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пассажиров воздушного транспорта, прибывающих из-за границы на остров Суматра в период с января по июль 2020 года, упало на 68,21% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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