Москва, , 14:10 — REGNUM Российские специалисты не имеют подтверждений о том, что кто-либо применил против блогера Алексея Навального химическое оружие. Однако коллеги в ряде стран утверждают, что располагают такими данными, заявил 25 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, обеспокоены ли в Кремле возможным появлением у кого-то некоего химоружия. Беспокойство, ответил Песков, возникает после получения фактов, а их пока нет, хотя специалисты в Берлине, в Париже и Стокгольме уверяют, что имеют нужные подтверждения.

«Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах», — пояснил Песков.

Он добавил, что сам инцидент с госпитализацией Навального — повод для беспокойства. Российская сторона энергично предпринимает действия, чтобы в ней разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября блогера Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он находился 32 дня. Власти Германии утверждают, что он был отравлен сильнодействующим ядом.

Читайте также: Разработчик «Новичка» описал первые минуты в случае отравления ядом