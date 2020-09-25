Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Осужденного в Южной Осетии за нарушение государственной границы Хвичу Мгебришвили освободили и передали грузинской стороне 25 сентября. Об этом сообщает отделение Радио Свобода (СМИ—иностранный агент) в Грузии.

По данным журналистов, Мгебришвили был освобожден в ходе переговоров в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Передача нарушителя прошла в приграничном грузинском селе Эргнети. Ему нужно будет пробыть в карантине 12 дней.

«Состояние его здоровья хорошее… Он подлежит переводу в карантинное пространство, поэтому возможности детальной беседы с ним у нас не было», — рассказал журналистам руководитель аналитического департамента Службы Госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе.

Напомним, Мгебришвили был задержан югоосетинскими пограничниками 3 июля. На допросе он рассказал, что искал места, где «живут летучие мыши, чтобы собрать их коконы для продажи в Грузии». Правоохранители усомнились в правдивости его слов и первоначально выдвинутое обвинение в попытке завладеть видами животных, занесенными в Красную книгу, было снято. Мгебришвили приговорили к трем месяцам лишения свободы за незаконное пересечение госграницы.

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