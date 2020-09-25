Липецк, , 13:31 — REGNUM Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 24 сентября возглавил Вадим Негробов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, он будет руководить департаментом, а также курировать работу его подведомственных учреждений — управления капитального ремонта и муниципальных предприятий «Липецкая станция аэрации», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства», «Банно-прачечного хозяйства», «Ритуальные услуги».

Вадим Негробов с мая 2005 по январь 2006 занимал должность генерального директора ЗАО «Ремстройэлектромонтаж», после чего стал заместителем директора по производству филиала в Липецкой области ООО «Энергобаланс-Центр», с 2009 по 2011 годы был заместителем начальника управления учёта электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго». В 2011 он стал начальником управления энергосбережения и повышения энергоэффективности, а с сентября 2016 по май 2020 занимал должность начальника управления учёта электроэнергии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый начальник департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова ушла в отставку 23 сентября. Она занимала этот пост с июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Липецка покинула глава департамента ЖКХ