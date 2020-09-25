Москва, , 13:29 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал частью стратегии инициативу сенаторов США из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«Инициатива сенаторов о введении очередных антироссийских санкций из-за якобы отравления Навального является частью стратегии по подрыву проекта «Северный поток — 2», а также дальнейшего сдерживания России путем вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявил Слуцкий.

Он поряжен тем, что американские сенаторы считают себя вправе требовать отчета о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения, включая членов семьи.

«При этом они забывают, что глава российского государства подотчетен исключительно гражданам РФ, которые его выбрали на эту должность, а не американской администрации. Это грубое вторжение в сферу явно не своей компетенции», — уверен парламентарий.

Показательными, по его мнению, являются предложения госсекретарю США Майклу Помпео по активизации взаимодействия с властями Германии с целью отказа от проекта строительства газопровода СП-2.