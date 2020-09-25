Краснодар, , 13:29 — REGNUM Пост первого заместителя главы Краснодара займёт бывший первый заместитель министра труда и социального развития края Евгений Наумов. Об этом 25 сентября в своём телеграм-канале сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Продолжаю формирование обновленной команды и структуры администрации. Первый заместитель главы Краснодара теперь будет отвечать за строительство и архитектуру, а также курировать отраслевых заместителей. С кандидатурой уже определился — это Евгений Наумов», — написал Первышов.

Отметим, что Наумов до декабря 2016 года также занимал пост вице-мэра по архитектуре и строительству. Кандидатуру Наумова глава города внёс на утверждение в городскую думу, которая должна принять решение на ближайшей сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава Краснодара освободил от занимаемых должностей сразу восемь городских чиновников, в том числе первого заместителя главы города Виталия Косенко.

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