Москва, , 13:27 — REGNUM В настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет поездки в Минск на VII Форум регионов, намеченный на 28−29 сентября. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ отметил, что непризнание рядом стран президентом Белоруссии победившего на выборах главы республики Александра Лукашенко не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета республики (верхней палаты парламента страны) белорусского Национального собрания Анатолий Исаченко заявил, что на VII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Минске 28−29 сентября, приглашены президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.