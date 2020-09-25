Москва, , 13:29 — REGNUM Отказ некоторых европейских государств считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии противоречит международному праву и мешает развитию диалога между странами. Об этом заявил 25 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные решения ряда стран в отношении Лукашенко не приветствуют в Кремле. Непризнание Лукашенко главой государства будет однозначно тормозить и затруднять диалог этих стран с Минском.

«Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела», — заявил Песков.

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