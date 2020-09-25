Москва, , 13:23 — REGNUM Заявления Министерства иностранных дел РФ и Службы внешней разведки (СБР) по наличию и производству вещества «Новичок» на территории России не противоречат друг другу. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Здесь нет противоречий, не нужно цепляться за отдельные слова», — отметил официальный представитель Кремля, подчеркнув, что директор СВР Сергей Нарышкин говорил об уничтожении всех запасов боевых отравляющих веществ, а не о «Новичке».

Песков также подтвердил, что Россия выполнила все обязательства по конвенции об уничтожении химического оружия. При этом он отметил, что у России пока нет достоверных фактов о наличии химоружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что запасы боевых отравляющих веществ на территории России, в том числе «Новичка», в соответствии с регламентом ОЗХО уничтожены полностью. Поэтому, по его словам, заявления о том, что у России есть производство или старые запасы боевых ядов, являются дезинформацией.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества под названием «Новичок».

Напомним, ранее в Германии заявили, что российский блогер Алексей Навальный, который лечился в одной из клиник страны, якобы был отравлен ядом из семейства «Новичок». Это же вещество якобы стало причиной отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.