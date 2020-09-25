Курган, , 13:21 — REGNUM Председателем Курганской областной думы седьмого созыва 25 сентября 2020 года был избран Дмитрий Фролов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Дмитрий Фролов Пресс-служба Курганской областной думы

Для тайного голосования была внесена лишь одна кандидатура. Таким образом Дмитрий Фролов будет возглавлять региональный парламент второй созыв подряд.

«У нас нет времени на раскачку — на отдых после напряженной избирательной кампании. На рассмотрении Думы уже находятся 30 проектов законов, которые предстоит принять. Приоритетом нашей повестки на ближайшие два месяца будет главный финансовый документ — проект закона «Об областном бюджете на 2021 год», — поставил перед депутатами задачи на первом заседании Курганской областной думы спикер Фролов.

Напомним, новый созыв Курганской областной думы был избран 13 сентября 2020 года. Региональный парламент состоит из 34 депутатов: 17 избираются по единому избирательному округу, или по спискам; остальные 17 — по одномандатным округам.

По итогам голосования в новом составе Курганской облдумы у представителей «Единой России» 27 мандатов, КПРФ — три, ЛДПР — два, по одному мандату у депутатов от Партии пенсионеров и «Справедливой России».

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