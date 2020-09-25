Куала-Лумпур, , 13:20 — REGNUM Король Малайзии не будет принимать гостей в течение недели, так как проходит обследование в больнице, сообщает Sindonews.

Официальное заявление было сделано дворцовыми чиновниками, когда лидер оппозиции Анвар Ибрагим выразил желание встретиться с королем для формирования нового правительства.

Известно, что король в Малайзии играет более церемониальную роль, но может назначить премьер-министра страны. Король также может распустить парламент и инициировать выборы по предложению премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии Ян ди-Пертуан Агонг будет играть ключевую роль в политике страны после того, как лидер оппозиции потребовал поддержки большинства для формирования правительства.

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