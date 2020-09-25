Москва, , 13:15 — REGNUM Решений о возможном разделении единого дня голосования и выборов в Государственную думу в следующем году не принималось, заявил 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на этот счет есть рассуждения экспертов, которые занимаются избирательными процессами, существуют точки зрения и за, и против.

«Но каких-то решений на этот счет пока не принималось и не озвучивалось», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, обсуждается ли возможность того что выборы в Госдуму и единый день голосования в 2021 году будут разнесены по срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней, максимум трех. Позже Совет Федерации одобрил закон о голосовании в течение нескольких дней.

Многодневное голосование (до трех дней) может быть распространено не только на местные, но и на выборы в Госдуму — по решению избирательной комиссии.

Читайте также: ЦИК предложил перенести на весну единый день голосования

Читайте развитие сюжета: Гордума Самары нового созыва провела первое заседание