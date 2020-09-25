Челябинск, , 13:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой не будут рассматривать в Челябинске. Такое решение принял областной суд.

Основанием для него стало то, что вменяемое им преступление было совершено не на Южном Урале, а в Москве. В связи с этим оно передано по подсудности, то есть в Мосгорсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взятки на сумму 3 млрд рублей. По версии следствия, к этому также может быть причастен бывший губернатор Южного Урала Михаил Юревич.

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