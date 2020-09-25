Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Нескольких активистов одной из политических партий Грузии шантажируют, угрожая обнародовать интимные фотографии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение» 25 сентября, сделала народный защитник Нино Ломджария.

«С нами связались представители конкретной политической партии, которые заявляют, что их активистов шантажировали, используя кадры из личной жизни», — сказала омбудсмен журналистам.

Как сообщила Ломджария, те, кого шантажируют, не готовы рассказать об этом публично, но в МВД Грузии по этому поводу ответили, что готовы начать расследование, если будут обращения в полицию. Омбудсмен выразила надежду, что пострадавшие обратятся к правоохранителям, а те проведут объективное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Правящая партия в стране формирует правительство и назначает премьер-министра.

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