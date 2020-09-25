Белград, , 13:11 — REGNUM Для Сербии важно стремиться, несмотря на все разногласия, к сохранению мира и стабильности, поддерживая добрые отношения с другими странами. Об этом, как передает сербское новостное агентство RTS, сообщил 24 сентября президент Сербия Александр Вучич накануне встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Вучич заявил, что он прибудет с официальным визитом в Стамбул по приглашению президента Турции и что темами данной встречи станут актуальные международные вопросы, экономическое сотрудничество, межгосударственные отношения в Средиземном море, а также соглашение, подписанное в Вашингтоне.

«Мы часто проводим встречи друг с другом, и для Сербии важно иметь добрые, дружественные отношения с Турцией. Это одна из самых важных региональных держав в мире, а также одна из стран, которая приобретает всё большую важность в мировом масштабе, а их демографический, экономический, культурный и любой другой потенциал огромен», — отметил Вучич.

Он напомнил, что Турция очень близка Сербии, имеет большое влияние на Балканах, поэтому важно сотрудничать друг с другом.

«Мы стараемся, чтобы, несмотря на разногласия по вопросу Косово, мы сохранили наши самые близкие дружественные отношения с Турцией и укрепили их», — подчеркнул президент Сербии.

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