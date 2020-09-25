Минск, , 13:02 — REGNUM Солидаризируясь с Евросоюзом, не входящая в него Норвегия присоединилась к европейским странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко как законного президента Белоруссии. Позицию официального Осло выразил госсекретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен.

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«Полусекретная «инаугурация» не придаёт легитимности. «Инаугурация» Лукашенко лишь усугубляет политический кризис в Белоруссии. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьёзный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — констатировал норвежский дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее о непризнании итогов президентской кампании в Белоруссии заявили постсоветские республики Прибалтики и другие страны Евросоюза. Литва и вовсе назвала президентом Белоруссии экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которую белорусские спецслужбы вынудили покинуть республику.

С ними солидарна покинувшая ЕС Британия, а также Украина — партнёр Белоруссии по программе ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

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Позицию официального Минска по итогам президентской кампании 2020 года разделили Россия, Китай, Турция, Вьетнам, Венесуэла, Куба, а также ряд постсоветских республик — Армения, Азербайджан, Узбекистан, Приднестровье, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия и Молдавия.

Напомним, Норвегия стала первой страной, поставившей в Белоруссию «альтернативную нефть» взамен российской, от которой Лукашенко отказался в конце 2019 года. Тогда белорусский лидер заблокировал подписание «дорожных карт» по углублению экономической интеграции с Россией в формате Союзного государства и всячески демонстрировал «разворот на Запад».

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С августа Белоруссию сотрясают массовые акции протеста противников бессменного правления Лукашенко, занимающего президентское кресло с 1994 года. Сторонники продолжения правления Лукашенко вышли в военной амуниции на улицы городов, избивая демонстрантов и уничтожая их имущество. Генпрокуратура и МВД Белоруссии называют происходящее наведением порядка.