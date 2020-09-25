Мапуту, , 13:06 — REGNUM Правительство Мозамбика передало официальный запрос Европейскому союзу (ЕС) о поддержке в борьбе с исламистскими боевиками в своей богатой газом северной провинции страны Кабу-Дельгаду. Об этом сообщает BBC Swahili.

Журналисты отмечают, что правительство Мозамбика запросило поддержку в материально-техническом обеспечении и специальной подготовке своих солдат.

Южноафриканская страна борется с повстанцами уже три года. По меньшей мере 1500 человек были убиты, а около 250 000 покинули свои дома из-за исламистского мятежа на севере Мозамбика, в результате которого правительство потеряло контроль над тремя прибрежными районами.

Министр иностранных дел Мозамбика Вероника Макамо написала в Брюссель письмо с просьбой о поддержке после того, как ЕС выразил готовность оказать помощь.