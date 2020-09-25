Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Тенденция снижения количества пациентов с коронавирусом, которая наблюдалась в Новосибирской области в августе и начале сентября, остановилась. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

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При этом Петухов подчеркнул, что регион готов к любому сценарию, поскольку система здравоохранения наработала опыт.

Он уточнил, что в случае необходимости, инфекционные госпитали будут развернуты быстро и в достаточном количестве. Также, область получила первую партию вакцины против коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что одно из отделений горбольницы Новосибирска вновь перепрофилировали в инфекционное.