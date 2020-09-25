Москва, , 12:56 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым состоится в Сочи 28 сентября. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

«28 сентября 2020 г. в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Киргизской Республики С. Ш. Жээнбековым, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что стороны намерены рассмотреть актуальные вопросы развития сотрудничества и стратегического партнерства России и Киргизии.

При этом отмечается, что в ходе встречи особое внимание будет уделено взаимодействию двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, и перспективам углубления взаимной интеграции на евразийском пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что в ближайшее время Россия поставит в Киргизию и в Белоруссию по 50 000 доз вакцины против кори.