Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Новосибирские власти готовятся к новому комплексу мер по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом. Первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов заявил, что система новосибирского здравоохранения готова к работе в условиях предстоящего сезона респираторных инфекций и продолжающейся эпидемии коронавируса.

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По словам Петухова, сейчас в Новосибирской области наблюдается сезонное увеличение количества случаев ОРВИ, характерное для осеннего периода. Он уточнил, что именно с этим связано принятое ранее решение о продлении на месяц масочного режима и мер социального дистанцирования.

«Поскольку растёт количество заболевших ОРВИ — растёт нагрузка на инфекционные госпитали, работающие как распределительные центры. Чтобы не допустить переполненности стационаров, мы превентивно приняли решение повторно перепрофилировать в инфекционное одно из отделений горбольницы №1. Госпиталь начнёт прием пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями в понедельник, 28 сентября», — сообщил Юрий Петухов.