Курган, , 12:48 — REGNUM Полномочиями сенатора РФ 25 сентября 2020 года наделён промышленник Сергей Муратов. Его кандидатуру избрали на первом заседании Курганской областной думы седьмого созыва парламентарии единогласно, сообщает пресс-служба региональной думы.

Сергей Муратов Пресс-служба Курганской областной думы

Сергей Муратов будет представлять интересы жителей Курганской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ предстоящие пять лет. Ранее сенатором областная дума Зауралья с 2004 года избирала Сергея Лисовского.

В настоящее время Сергей Муратов возглавляет ряд промышленных предприятий в городе Кургане. Он родился в 1964 году в городе Щучье Курганской области, имеет высшее образование, является кандидатом экономических наук.