Минск, , 12:47 — REGNUM Вопрос строительства общего для России и Белоруссии морского порта в Ленинградской области обсудили 25 сентября в Минске Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Порт Выборг. Ленинградская область. Россия A.Savin

По словам Лукашенко, ранее он обсуждал проект общего порта на российском балтийском побережье с Владимиром Путиным.

Обращаясь к Дрозденко, Лукашенко сказал: «Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах».

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Напомним, после непризнания Евросоюзом итогов президентской кампании в Белоруссии и анонса санкций Лукашенко пригрозил ответными санкциями. В частности, он заявил о возможности перенаправления белорусского экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов через Ленинградскую область.

Ранее белорусские госкомпании активно стимулировали перевалку через порт литовской Клайпеды, инвестируя в терминалы и оплачивая комплекс услуг по доставке в Белоруссию «альтернативной нефти» из Норвегии, США и других стран.

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