Сеул, , 12:53 — REGNUM 25 сентября в формате видеоконференции состоялось заседание членов совместного комитета Южной Кореи и Индонезии в сфере лесного хозяйства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы Республики Корея.

По их словам, южнокорейскую сторону возглавил глава Лесной службы Пак Чжон Хо, а индонезийскую — министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая проект восстановления торфяников и посадки лесов, сотрудничество в области управления лесными пожарами, а также организацию Всемирного конгресса по лесному хозяйству, который пройдет в Сеуле в 2021 году.