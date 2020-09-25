Псков, , 12:55 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил официальную делегацию этого российского региона в ходе визита в Белоруссию. Псковичи намерены обсудить с соседями перспективы расширения и укрепления взаимодействия, в частности, в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ. Об этом 25 сентября рассказали в пресс-службе областной администрации.

Рабочий визит делегации Псковской области начала с Витебской области. Михаил Ведерников встретился с руководством исполнительной и законодательной власти этого региона, чтобы обсудить перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия. После чего готовится посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

«Визит официальной делегации в Республику Беларусь продолжится в Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества», — уточнили в пресс-службе региона.

Насыщенная рабочая программа в Витебске ждет вице-губернаторов и руководителей органов исполнительной власти Псковской области, которые, в зависимости от профиля, посетят промышленные предприятия, учреждения культуры, образования, молодежной политики.

Напомним, Псковскую область и Белоруссию связывают длительные отношения в экономической и культурной сферах. Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров среди стран СНГ.

Напомним, сегодня в Минске находится делегация Ленинградской области, также во главе с губернатором региона.

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