Токио, , 13:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 25 сентября на заседании специальной правительственной группы по борьбе с коронавирусом объявил, что ограничения на въезд в страну смягчаются для жителей всех стран с 1 октября. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

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При этом он добавил, что послабление, однако, не касается туристов.

Премьер-министр Японии также заявил, что с середины октября в Японии стартуют кампании GoTo Event и GoTo Shopping Street в рамках правительственных мер по стимулированию потребления.

Напомним, в настоящее время запрет на въезд в Японию распространятся на 159 стран и регионов. Иностранцам, которые посетили эти страны в течение 14 дней, не разрешаются поездки в Японию.