Париж, , 14:56 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что «манёвры» Великобритании в проливе Ла-Манш после выхода из Евросоюза не смогут «запугать» Париж.

В пятницу, 25 сентября, Бон сообщил изданию Financial Times, что, по его мнению, «действия Великобритании по чрезмерной загрузке пролива Ла-Манш после брексита — это тактические манёвры». Дипломат также добавил, что Великобритании «не удастся запугать Францию на европейском уровне».

Напомним, что ранее Бон выражал уверенность, что принятие Великобританией закона о внутренних рынках, противоречащего соглашению о выходе из Евросоюза, «просто немыслимо», поскольку«Соединенное Королевство — это развитая демократия». Тем не менее, закон был принят британским парламентом во втором чтении.

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