Бишкек, , 12:38 — REGNUM Сотрудников СМИ Киргизии пригласили на вебинар, на котором бывшая вице-губернатор Одесской области Украины Зоя Казанжи расскажет, как отличить ложь от правды, передает ИА REGNUM.

Принять участие в мероприятии журналистов пригласила киргизская неправительственная организация «Общее дело».

«Предлагаем обсудить с медиа-тренером алгоритмы распознавания фейков, их влияние на информационное поле страны и поведение избирателей, источники фейков и ответственность журналистов за тиражирование фейков».

Зоя Казанжи известна не только как бывший политик, журналист и блогер, но и как человек открыто поддержавший сожжение людей в Одессе в 2014 году и сожалевший, что этого не произошло в Луганске и Донецке.

«Я очень часто говорила, что если бы подобное произошло в Донецке или Луганске… то этого (войны в Донбассе) не было бы», — заявила Казанжи на фестивале блогеров в 2018 году.

Справка: киргизский общественный фонд «Общее дело» реализует ряд проектов по наблюдению за выборами в стране. По итогам парламентских выборов фонд обещает «выпустить два отчета о предвыборном периоде для предоставления объективной, своевременной и беспристрастной информации об избирательном процессе».

Свою деятельность организация осуществляет на грантовые средства — в начале 2020 года Фонд получил от Посольства США около $200 000. Выделение денег сопровождалось скандалом — утверждалось, что в грантовом конкурсе организация выиграла благодаря тесным связям с местным офисом USAID. Глава фонда Аида Суйуйндаева обвинения в свой адрес опровергла.