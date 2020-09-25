Варшава, , 12:36 — REGNUM Глава министерства семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила, что ведомство выделит около 2,3 млн злотых (590 тыс. долларов США) на проекты в области «социального диалога». Это связано с устранением последствий эпидемии коронавируса. Данные средства для министерства выделены из Европейского социального фонда, а также из европейского бюджета. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Средства поступят как профсоюзам, представляющим интересы наемных работников (Польский альянс профсоюзов и Форум профсоюзов), так и организациям, представляющим интересы работодателей (работодатели Республики Польша, Союз предпринимателей и работодателей, Конфедерация Левиатан, Союз работодателей Business Center Club).

«Данная помощь позволит реализовать решения, обеспечивающие эффективный социальный диалог и посредничество между работодателями и работниками в конкретных ситуациях. Особенно это актуально в нынешнее непростое время», — заявила Марлена Малонг.

Министр также добавила, что особая важность профсоюзов и организаций работодателей заключается в том, что они позволяют провести хороший анализ и обзор ситуации на рынке труда.