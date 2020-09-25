Токио, , 12:33 — REGNUM Министр административной реформы Японии Таро Коно на пресс-конференции 25 сентября заявил, что правительство возобновляет приём жалоб относительно бюрократии в правительстве.

Ранее министр Коно создал горячую линию на своём личном веб-сайте, чтобы получать комментарии от населения и обрабатывать их самостоятельно. Однако, получив за сутки более 4000 писем, он приостановил приём из-за невозможности обрабатывать жалобы в таком объёме.

На пресс-конференции 25 сентября Коно сообщил, что на веб-сайте кабинета министров создана новая форма для отправки комментариев.