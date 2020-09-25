Цхинвал, , 12:34 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии из-за отсутствия кворума в профильных комитетах не смогли рассмотреть на президиуме представление президента страны Анатолия Бибилова о назначении Геннадия Бекоева на пост премьер-министра. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба парламента.

«Процедура требует определённых действий, в первую очередь, должны все Комитеты дать свое заключение и представить их на президиум. Но с учетом того, что часть депутатов бойкотируют работу парламента, заседания комитетов не состоялись», — привели в пресс-службе комментарий первого вице-спикера парламента Петра Гассиева.

Он пояснил, что пока все комитеты не согласуют кандидата на пост главы правительства, этот вопрос нельзя рассматривать на президиуме.

Гассиев добавил, что парламент обязан дать ответ президенту республики о решении. Из-за бойкота заседаний рядом депутатов придется ему отказать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 августа в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста, поводом для которых стало известие о смерти находящегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Бибилов на фоне протестов отправил правительство в отставку.

К протестам подключились депутаты парламента от оппозиционных партий. Они также потребовали отставки генпрокурора республики Урузмага Джагаева, заявляя, будто он будет препятствовать расследованию этого случая смерти. Позже 17 депутатов из 34 подписали заявление, в котором объявили о бойкоте парламента, пока не будет уволен Джагаев.

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