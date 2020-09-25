Минск, , 12:29 — REGNUM Решение суда о заключении под стражу Марии Колесниковой, являющейся членом президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, признал законным минский городской суд.

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«Жалобу оставить без удовлетворения», — приводит «Интерфакс» слова судьи, оглашавшей судебное решение.

Таким образом, в результате данного решения Колесникова будет находиться под стражей до начала ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что власти Литвы объяснят президенту Франции Эммануэлю Макрону важность его помощи белорусской оппозиции.