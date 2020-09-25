Киев, , 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве. Мероприятие транслировалось на странице СНБО в социальной сети Facebook.

Данилов признал, что в данный момент Украина не может обеспечить надёжную блокировку «ВКонтакте», поскольку создатели социальной сети постоянно меняют прокси-серверы.

«Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решён», — добавил чиновник.

Данилов также призвал жителей Украины добровольно перестать пользоваться российской социальной сетью и пригрозил тем, кто не подчинится решению украинского государства.

«Та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учёте находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определённые проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», — подчеркнул глава СНБО.

Напомним, Украина запретила российские социальные сети, а также ряд сервисов ещё в 2017 году во время президентства Петра Порошенко. Позже политику предшественника продолжил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что обратятся к владельцам крупнейших магазинов приложений с просьбой убрать приложение «ВКонтакте» из общего доступа.

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