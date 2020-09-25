Токио, , 12:04 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 25 сентября на заседании кабинета министров подчеркнул, что восстановление префектуры Фукусима, пострадавшей от сильного землетрясения и цунами и аварии на АЭС в марте 2011 года, остаётся одним из главных приоритетов правительства Японии.

«Я хочу, чтобы все члены кабинета ощущали себя министрами восстановления», — сказал Суга на заседании кабинета министров. Он также призвал членов своего правительства бороться с бюрократизмом.

Суга также заявил, что лично посетит Фукусиму 26 сентября, чтобы своими глазами увидеть процесс восстановления.

Напомним, Фукусима — префектура на северо-востоке Японии. В 2011 году она пострадала от сильнейшего землетрясения и цунами, вследствие которых 11 марта произошла также авария на АЭС Фукусима-1.