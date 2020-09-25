Варшава, , 12:04 — REGNUM Возможность дипломатического разрыва отношений с Белоруссией не рассматривается властями Польши. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе польского МИД.

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"Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в белорусском МИД заявили, что непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ.