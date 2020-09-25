Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Вашингтон призывает Тбилиси срочно принять национальную стратегию кибербезопасности. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 25 сентября сказала на форуме по кибербезопасности в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан.

«США призывают Грузию немедленно принять и ратифицировать всеобъемлющую национальную стратегию кибербезопасности и план действий», — сказала американский посол.

Она отметила, что тема кибербезопасности для Грузии особенно актуальна в преддверии выборов в парламент. Дегнан также пообещала, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Тбилиси в вопросах защиты киберсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 31 октября намечены парламентские выборы. В Центризбиркоме зарегистрировали 66 партий.

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