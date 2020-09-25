Берлин, 25 сентября 2020, 11:55 — REGNUM Дальнейшие осложнения отношений с Россией из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным будут иметь не самые лучшие последствия. Об этом в прямом эфире телеканала N24 заявил немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
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Дальнейшие осложнения отношений с Россией из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным будут иметь не самые лучшие последствия. Об этом в прямом эфире телеканала N24 заявил немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
По его словам, Россия является «большим соседом», которого нужно воспринимать серьёзно.
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Дипломат также уверен, что Европа не может требовать полной блокады России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США предложили ввести санкции против российских чиновников, «которые причастных к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление оппозиционера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального».