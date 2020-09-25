Варшава, , 11:55 — REGNUM Во время пресс-конференции главного инспектора по охране окружающей среды Польши Марека Чибовского стало известно, что в ближайшее время из Германии на территорию западной Польши будет вывезено порядка 40 тысяч тонн отходов. Об этом сообщает Dziennik.

Чибовский подчеркнул, что отходы не содержат в себе каких-либо опасных для экологии или здоровья людей веществ.

«Это не городские отходы, это не мусор, это не опасные отходы, это не токсичные отходы. Это отходы, не содержащие вредных веществ, они не содержат никаких опасных соединений», — заверил инспектор.

По словам Чибовского, отходы будут в виде остатков керамики, которая использовалась при выплавке чугуна. Они будут доставлены в польский городок Рембишув, и позже будут использоваться при добыче базальта.

«Данный вид отходов, который является безопасным, разрешено использовать в соответствии с правилами ЕС», — подчеркнул инспектор.

Глава инспекции по охране окружающей среды также напомнил, что с 2018 года бытовые отходы и отходы для захоронения или сжигания, не могут ввозиться в Польшу. «И никто не привозит в Польшу такие отходы», — отметил он. В то же время он добавил, что в соответствии с законодательством ЕС ввоз отходов для вторичной переработки в Польшу не может быть запрещен.