Киев, , 11:59 — REGNUM Украина на данном этапе не сможет «вернуть» себе Крым силовым путём. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Дом».

"Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта… мы не потянем», — рассказал он.

Чиновник добавил, что приоритетом для Украины остаётся сотрудничество с иностранными партнёрами и наращивание санкционного давления на Россию.

«Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что… или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», — отметил Кривонос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в «вымывании» лояльного Украине населения из Крыма.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена в ходе вооружённого госпереворота. Воссоединению с РФ предшествовал референдум в Крыму, на котором подавляющее большинство его участников поддержало возвращение в Россию.

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