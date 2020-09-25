Киев, 25 сентября 2020, 11:59 — REGNUM Украина на данном этапе не сможет «вернуть» себе Крым силовым путём. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Дом».
Чиновник добавил, что приоритетом для Украины остаётся сотрудничество с иностранными партнёрами и наращивание санкционного давления на Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в «вымывании» лояльного Украине населения из Крыма.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена в ходе вооружённого госпереворота. Воссоединению с РФ предшествовал референдум в Крыму, на котором подавляющее большинство его участников поддержало возвращение в Россию.
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