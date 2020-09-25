Сеул, , 11:46 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В письмах представители двух стран отметили прогресс в различных областях сотрудничества, включая политику, торговлю и культуру, а также выразили надежду на расширение двустороннего сотрудничества в сфере науки и технологий, а также здравоохранения.

В своём письме Мун Чжэ Ин также выразил надежду на то, что инициатива «Девяти мостов», направленная на совместное процветания Евразии, будет основываться на тесном взаимодействии между странами во имя мира и процветания на Корейском полуострове. Он также пригласил главу РФ посетить Сеул после стабилизации ситуации с коронавирусом.

В свою очередь, Владимир Путин, выразил уверенность в том, что Россия и Южная Корея продолжат развивать взаимовыгодное партнёрство ради повышения безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной-Азии.