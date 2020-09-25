Джакарта, , 11:37 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с эпидемией в Индонезии Вику Адисасмито признал, что количество случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии всё ещё велико, и это связано с проведением региональных выборов в стране, сообщает Kompas.

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Вику Адисасмито выразил обеспокоенность в связи с проведением выборов и скоплением людей во время пандемии.

В целевой группе также высоко оценили шаги, предпринятые Всеобщей избирательной комиссией по введению санкций в отношении кандидатов на пост глав регионов, которые проводят мероприятия и привлекают большое количество людей.

«Мы не можем вести войну против эпидемии в одиночку. Мы надеемся, что приверженность всего сообщества вместе с кандидатами на главы регионов сможет действительно защитить сообщество», — отметил Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии подчеркнул, что правительство не полагается на вакцину для борьбы с пандемией.

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