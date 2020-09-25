Ярославль, , 11:23 — REGNUM Директор ярославского регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов стал директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Гайнутдинов Duma.yar.ru

Гайнутдинов руководит фондом помощи обманутым дольщикам с 18 августа. Его фамилия в новом качестве фигурирует в заявлении в арбитражный суд, которое фонд направил для решения проблем дольщиков СК «Мегастрой».

Сам фонд был создан в конце 2019 года. Сейчас он в основном занимается выплатами обманутым дольщикам. Учредителем обоих фондов является Ярославская область. Видимо, в правительстве региона считают, что ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов настолько хороша, что у директора фонда есть время и на помощь дольщикам.

Роман Гайнутдинов стал директором фонда капремонта в марте 2019 года, ранее он работал в Ставропольском крае.

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