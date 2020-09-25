Ужгород, Украина, , 11:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил достроить пропускной пункт «Ужгород — Вишне Немецкое» на границе Украины и Словакии. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба президента Украины.

В пресс-службе отметили, что президент Украины возвращался после визита в Словакию и был возмущён очередями на границе между двумя странами.

Ситуацию прокомментировал глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко. По его словам, очереди возникли из-за поломки сканера. Из-за этого суточная пропускная способность границы упала до 120 транспортных средств.

Зеленский поручил внести пункт пропуска «Ужгород — Вишне Немецкое» в президентскую программу «Большое строительство» и достроить его в 2021 году.

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, завершение пункта пропуска обойдётся в 146,7 млн гривен или почти $5,2 млн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Словакию и встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой.

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