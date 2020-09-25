Варшава, , 11:02 — REGNUM Известный польский историк, автор ряда научных работ Радослав Голец прокомментировал внешнюю политику Варшавы в эфире Polskie Radio 24.

«Что касается геополитических вопросов, я в течение многих лет вижу проблемы Польши в этой области», — заявил Голец. По мнению историка, проживающего в настоящее время в Ирландии, внешняя политика Варшавы «слишком зациклена на Вашингтоне».

«В Ирландии меня часто спрашивают, почему у нас проблемы с установлением хороших отношений с такими соседями, как Германия или Россия. Создание союзов только с США вызывает у меня, и у других людей очень много сомнений», — сказал Голец и выразил сожаление, что у Варшавы не получается наладить отношения с соседями.

Ученый также заявил, что союзные отношения между странами делятся на настоящие, природные и экзотические. «Союз Польши и США мне кажется экзотическим. Настоящий союз основан на том, что потеря независимости одним из партнеров сказывается на другом. В экзотическом же альянсе такого не бывает», — заметил он.