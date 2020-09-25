Москва, , 10:58 — REGNUM Законопроект о дополнительных обязанностях Следственного комитета России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Предлагается дополнить перечень преступлений, предварительное следствие по которым производится следователями Следственного комитета РФ, преступлениями, совершенными должностными лицами органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также преступлениями, совершенными в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.

При этом учитывая специфику деятельности органов федеральной службы безопасности, осуществляющих решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, законопроектом вносится изменение, согласно которому по уголовным делам о преступлениях, выявленных органами федеральной службы безопасности, в совершении которых обвиняются сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации, предварительное следствие может производится также следователями органов федеральной службы безопасности.

Кроме того, законопроектом вносится ряд уточняющих изменений в отдельные статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.