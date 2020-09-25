Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Блокировка решения министерства торговли США об удалении приложения WeChat делает возможным его беспрепятственное использование. На этом основании министерство юстиции США сегодня, 25 сентября, обратилось к федеральному судье в Сан-Франциско с просьбой разрешить правительству страны запретить компаниям Apple и Google размещать в своих онлайн-магазинах мессенджер WeChat китайской компании Tencent «до рассмотрения апелляции». Об этом сообщает агенство Reuters.

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Так, минюст попросил судью магистратского суда в штате Калифорния Лорел Билер приостановить действие её постановления от 20 сентября о блокировке решения министерства торговли США об удалении приложения WeChat.

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В заявлении ведомства отмечается, то решение Билер была «ошибочным и разрешает дальнейшее беспрепятственное использование WeChat, мобильного приложения, которое, по мнению американских властей, представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министерство торговли США объявило о запрете на скачивание китайских приложений WeChat и TikTok на территории США с 20 сентября. Об этом говорится в распространённом 18 сентября сообщении американского министерства торговли.

Несколько дней спустя суд в Калифорнии заблокировал решение министерства торговли об удалении китайского приложения WeChat из AppStore и Google Play.