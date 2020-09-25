Сеул, , 10:52 — REGNUM Диалог с КНДР по-прежнему необходим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

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Известно, что данное заявление было обнародовано на видеоконференции некоммерческой организации Asia Society, состоявшейся в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что данной фразой глава южнокорейского внешнеполитического ведомства прокомментировала инцидент с жестоким убийством государственного служащего у границ двух государств в Жёлтом море.

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Кан Гён Хва отметила, что из-за подобных инцидентов терпение и стремление к диалогу ослабевает, поэтому необходимо рассматривать процесс налаживания диалога и мира в долгосрочной перспективе, сохраняя мирный подход к решению разного рода вопросов.

Давая оценку ситуации на Корейском полуострове, глава МИД Южной Кореи подчеркнула, что в настоящее время Пхеньян сосредоточен на внутренних проблемах, таких как коронавирус и последствия наводнений, поэтому диалог с КНДР зашел в тупик.

Она также выразила надежду на возвращение Северной Кореи к диалогу, нацеленного на денуклеаризацию и межкорейское сотрудничество.