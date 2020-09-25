Москва, , 10:48 — REGNUM Законопроект о системе электронных сертификатов для обеспечения граждан с ограничениями по здоровью техническими средствами реабилитации правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что люди с инвалидностью смогут самостоятельно определять, какую модель технического средства оплатить с помощью сертификата без долгих согласований.

Сейчас технические средства предоставляются государством через Фонд социального страхования, либо компенсируются затраты на их покупку и ремонт.

При этом нормы сформулированы так, что систему электронных сертификатов можно будет распространить на иные правоотношения. Поправками предусматривается возможность расширения уполномоченными органами перечня отдельных видов товаров, работ и услуг, приобретение которых может быть осуществлено с использованием электронных сертификатов.

Прописывается возможность приобретения гражданином товара, работы или услуги с доплатой до его фактической стоимости за счет собственных средств.

«Распространение практики использования электронных сертификатов на другие меры социальной защиты (поддержки) возможно посредством расширения перечня соответствующих товаров, работ, услуг при условии, что их приобретение с использованием электронного сертификата предусмотрено федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, регулирующими правоотношения в соответствующей сфере деятельности», — отмечают в правительстве.