Киев, , 10:51 — REGNUM Члены правительства Украины начали консультации по вопросу создания фондового рынка в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты, сообщила 24 сентября пресс-служба правительства.

«Уверен, с привлечением международных экспертов мы разовьём эту тему и через год выйдем на создание фондового рынка», — сказал глава правительства Украины.

Он отметил, что создание фондового рынка позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций в украинскую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине предложили ввести накопительную пенсию, однако эксперты отметили, что в стране нет инструментов, способных стабильно приносить доход в течении долгого времени.

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