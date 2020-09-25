Ашхабад, , 10:42 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», сообщает 25 сентября государственного информационное агентство Туркмении TDH.

Конституционные поправки одобрил также Халк Маслахаты (Народный совет — высший представительный орган Туркмении). Поправки вводят двухпалатную систему парламента Туркмении — создается Национальный совет республики.

Поправки в конституцию вступают в действие с 1 января 2021 года. Деятельность Халк Маслахаты будет прекращена. Выборы пройдут в новый представительный орган власти — Халк Маслахаты Национального Совета Туркмении.

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